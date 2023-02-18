Російська армія завдала 16 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі – Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські війська завдали 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області, йдеться у зведенні Генштабу 18 лютого.

У ЗСУ розповіли, що українські військові продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Армія РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках.

«Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав чотири авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – зазначають українські військові.

Також відомо, що армія РФ «не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати». Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

«З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти», – додають в Генштабі.

Наголошується, що авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника.

Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети «Калібр, підсумували в Генштабі ЗСУ.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.