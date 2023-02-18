У багатоповерхівках Лисичанська замерла вода та розірвало бойлери – ОВА

Через замерзанння каналізації у будинках в окупованому Лисичанську розірвало бойлери, повідомляє пресслужба Луганської ОВА в фейсбуці 18 лютого.

«У деякі школи приїздили бригади зі Ставропольського краю РФ. Працювали вони тим, де можна було обійтися косметичним втручанням. Та навіть при таких умовах ці робітники використовували неякісні матеріали, залишили значні щілини у стінах, через що дуже швидко з’явився грибок», – йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що дахи не витримали перших серйозних опадів.

«А от у Лисичанську, таке враження, росіяни так ні до чого і не доторкнулись. Через відсутність централізованих комунальних послуг у багатоповерхівках замерзла каналізація, у квартирах розірвало бойлери, з яких, звісно, при евакуації воду ніхто не зливав», – додали в ОВА.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.