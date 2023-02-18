Фото в телеграм-каналі, що пов'язаний з ПВК «Вагнер», видало ремонтну базу військових РФ у Луганську

Фотографія трофейної української самохідної артилерійської установки «Гвоздика», опублікована близьким до ПВК «Вагнер» телеграм-каналі «Уголок Ситха», дозволяє виявити велику ремонтну базу військової техніки російських військ, йдеться у розслідуванні російської служби Радіо Свобода. За даними журналістів, база розташована у селищі міського типу Ювілейне під Луганськом на території покинутої шахти.

Пост у телегам-каналі «Уголок Ситха» був зроблений 3 лютого. У ньому була фотографія захопленої української самохідної артилерійської установки та підпис: «Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 «Гвоздика» була захоплена союзними силами. Лютий 2023».

Журналісти Радіо Свобода знайшли першоджерело цієї світлини та геолокували її. Виявилося, що першим фотографію цієї «Гвоздики» опублікував у своєму профілі в соціальній мережі «ВКонтакте» 55-річний мешканець російського міста Омська Володимир Лапін. Він зробив це того ж дня, 3 лютого, але на 40 хвилин раніше від «Уголок Ситха», і на його знімку немає логотипу цього телеграм-каналу.

З профілю Лапіна випливає, що за радянських часів він служив у ВДВ, а восени 2022 року, ймовірно, добровольцем, вирушив брати участь у так званій «спеціальній військовій операції» (так влада Росії називає масштабну війну проти України – ред.), попередньо побувавши в таборі російських військ під містом Богучар. Нині, як пише сам Лапін, він уже повернувся додому в Омськ.

Декілька світлин у профілі Лапіна, включно з тим самим фото трофейної «Гвоздики», як з'ясувало Радіо Свобода, зроблено на території покинутої шахти «Луганська», розташованої на південний схід від окупованого Луганська.

Радіо Свобода вивчило супутникові знімки території шахти «Луганська», зроблені 7 січня 2023 року, та з'ясувало, що фотографія захопленої української «Гвоздики» була зроблена у південній частині території шахти (точні координати).

На інших фотографіях у профілі Лапіна видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

Як мінімум, один із подібних знімків, опублікованих Лапіним, можна геолокувати як зроблений на території шахти «Луганської»: на ньому видно характерне скління вікон промислової будівлі.

Нагромадження військової техніки на території шахти «Луганська» було вперше помічено кілька років тому. Тоді волонтерський проєкт InformNapalm виявив, що бойовики угруповань «ЛНР» і «ДНР» ще в 2015 році розмістили у своїх акаунтах у «ВКонтакті» знімки військової техніки, зроблені на шахті. На деяких фотографіях одягнені у військову форму люди тренувалися зі зброєю на цьому ж промисловому майданчику. В облікових записах бойовиків були і фотографії боєприпасів, імовірно, зроблені в цехах тієї ж шахти «Луганська».

Військова техніка тут добре помітна і на супутникових знімках «Яндекса» і Google: у російського сервісу «Яндекс» вони зроблені до 2019 року, а в Google – до червня 2020 року. Тобто «Луганська», мабуть, безперервно використовувалася бойовиками угруповань «ЛДНР» та армією Росії з 2015 року для ремонту техніки та, можливо, складування боєприпасів. Геолокація «Гвоздики» та профіль Лапіна дозволяють стверджувати, що вона використовується у таких цілях і зараз.

24 жовтня 2022 року на території шахти сталася велика пожежа, причому місцеві жителі стверджували, що з боку шахти було чути вибухи.

Пізніше в угрупованні «ЛНР» заявили, що причиною пожежі стало «необережне поводження з вогнем невстановлених осіб».

Про те, що російську військову техніку продовжували розміщувати на території «Луганської» у січні 2023 року, свідчить і відео з автомобільного відеореєстратора, опубліковане місцевим жителем.

Від селища Ювілейне до поточної лінії фронту – близько 90 кілометрів. Це надто далеко для ураження перетвореної на військову базу шахти стандартними снарядами установки HIMARS, але шахта «Луганська» перебуває в межах досягнення снарядами GLSDB із дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяла поставити Велика Британія, але фактично це відбудеться, швидше за все, не раніше осені 2023 року.

Оригінал публікації – на сайті російської редакції Радіо Свобода.