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Фото в телеграм-каналі, що пов'язаний з ПВК «Вагнер», видало ремонтну базу військових РФ у Луганську

Фото з телеграм-каналу, що пов'язаний ПВК «Вагнер», яке могло видати розташування ремонтної бази російських військових

База розташована у селищі міського типу Ювілейне, що на околиці Луганська, на території покинутої шахти – розслідування

Фотографія трофейної української самохідної артилерійської установки «Гвоздика», опублікована близьким до ПВК «Вагнер» телеграм-каналі «Уголок Ситха», дозволяє виявити велику ремонтну базу військової техніки російських військ, йдеться у розслідуванні російської служби Радіо Свобода. За даними журналістів, база розташована у селищі міського типу Ювілейне під Луганськом на території покинутої шахти.

Пост у телегам-каналі «Уголок Ситха» був зроблений 3 лютого. У ньому була фотографія захопленої української самохідної артилерійської установки та підпис: «Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 «Гвоздика» була захоплена союзними силами. Лютий 2023».

Журналісти Радіо Свобода знайшли першоджерело цієї світлини та геолокували її. Виявилося, що першим фотографію цієї «Гвоздики» опублікував у своєму профілі в соціальній мережі «ВКонтакте» 55-річний мешканець російського міста Омська Володимир Лапін. Він зробив це того ж дня, 3 лютого, але на 40 хвилин раніше від «Уголок Ситха», і на його знімку немає логотипу цього телеграм-каналу.

З профілю Лапіна випливає, що за радянських часів він служив у ВДВ, а восени 2022 року, ймовірно, добровольцем, вирушив брати участь у так званій «спеціальній військовій операції» (так влада Росії називає масштабну війну проти України – ред.), попередньо побувавши в таборі російських військ під містом Богучар. Нині, як пише сам Лапін, він уже повернувся додому в Омськ.

Декілька світлин у профілі Лапіна, включно з тим самим фото трофейної «Гвоздики», як з'ясувало Радіо Свобода, зроблено на території покинутої шахти «Луганська», розташованої на південний схід від окупованого Луганська.

Праворуч і ліворуч – знімки з «ВКонтакті» Володимира Лапіна, у центрі – фото шахти із сайту ruskline.ru
Праворуч і ліворуч – знімки з «ВКонтакті» Володимира Лапіна, у центрі – фото шахти із сайту ruskline.ru

Радіо Свобода вивчило супутникові знімки території шахти «Луганська», зроблені 7 січня 2023 року, та з'ясувало, що фотографія захопленої української «Гвоздики» була зроблена у південній частині території шахти (точні координати).

На інших фотографіях у профілі Лапіна видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

Як мінімум, один із подібних знімків, опублікованих Лапіним, можна геолокувати як зроблений на території шахти «Луганської»: на ньому видно характерне скління вікон промислової будівлі.

Нагромадження військової техніки на території шахти «Луганська» було вперше помічено кілька років тому. Тоді волонтерський проєкт InformNapalm виявив, що бойовики угруповань «ЛНР» і «ДНР» ще в 2015 році розмістили у своїх акаунтах у «ВКонтакті» знімки військової техніки, зроблені на шахті. На деяких фотографіях одягнені у військову форму люди тренувалися зі зброєю на цьому ж промисловому майданчику. В облікових записах бойовиків були і фотографії боєприпасів, імовірно, зроблені в цехах тієї ж шахти «Луганська».

Військова техніка тут добре помітна і на супутникових знімках «Яндекса» і Google: у російського сервісу «Яндекс» вони зроблені до 2019 року, а в Google – до червня 2020 року. Тобто «Луганська», мабуть, безперервно використовувалася бойовиками угруповань «ЛДНР» та армією Росії з 2015 року для ремонту техніки та, можливо, складування боєприпасів. Геолокація «Гвоздики» та профіль Лапіна дозволяють стверджувати, що вона використовується у таких цілях і зараз.

24 жовтня 2022 року на території шахти сталася велика пожежа, причому місцеві жителі стверджували, що з боку шахти було чути вибухи.

Пізніше в угрупованні «ЛНР» заявили, що причиною пожежі стало «необережне поводження з вогнем невстановлених осіб».

Про те, що російську військову техніку продовжували розміщувати на території «Луганської» у січні 2023 року, свідчить і відео з автомобільного відеореєстратора, опубліковане місцевим жителем.

Від селища Ювілейне до поточної лінії фронту – близько 90 кілометрів. Це надто далеко для ураження перетвореної на військову базу шахти стандартними снарядами установки HIMARS, але шахта «Луганська» перебуває в межах досягнення снарядами GLSDB із дальністю до 150 кілометрів. Їх Україні обіцяла поставити Велика Британія, але фактично це відбудеться, швидше за все, не раніше осені 2023 року.

Оригінал публікації – на сайті російської редакції Радіо Свобода.

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    Марк Крутов

    Редактор інформаційної служби та інформаційних програм Російської редакції Радіо Свобода. Співпрацюю з Російською редакцією Радіо Свобода з 2003 року. Народився в 1977 році в Москві. Закінчив РДГУ (спеціальність – філологія). Працював перекладачем з англійської мови, редактором інтернет-сайту «Русское бюро новостей», директором телевізійної програми «В поисках приключений», публікувався в російських газетах і журналах.

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