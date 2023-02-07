Після розслідування «Схем» про «казачу» бригаду «Дон», яка обстрілює Очаків, правоохоронці відкрили кримінальну справу

Служба безпеки України в Миколаївській області 1 лютого розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни на території Очакова і Кінбурнського півострова збройними силами Російської Федерації, в тому числі «казачою» бригадою «Дон». Провадження було зареєстроване після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода), в якому журналісти поіменно ідентифікували ватажків російської так званої «казачої» добровольчої бригади «Дон», які утримують Кінбурнський півострів й однойменну косу, звідки ведуть регулярні обстріли Очакова на Миколаївщині. Через ці обстріли, за підрахунками місцевої влади, загинули вже близько 50 людей.

Про початок офіційного розслідування «Схемам» повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури у відповідь на інформаційний запит, а також речниця відомства Валерія Власова.

Всього, як зазначається у листі, з початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці відкрили 80 кримінальних справ за статтею про воєнні злочини (ч. 1 та 2 ст. 438 ККУ), які були вчинені на території Очаківської ОТГ та Кінбурнського півострова.

«При розслідуванні вказаних кримінальних проваджень вживаються заходи щодо встановлення усіх підрозділів армії Російської Федерації та їх складу, які причетні до окупації Кінбурнського півострова і обстрілів Очакова», – йдеться у відповіді пресслужби.

Раніше журналісти «Схем» ідентифікували ватажків російської так званої «казачої» добровольчої бригади «Дон», які утримують Кінбурнський півострів та однойменну косу, завезли туди важку техніку і ведуть регулярні обстріли міста Очаків на Миколаївщині. Ідентифікувати військових вдалося, серед іншого, завдяки сюжетам російських пропагандистських медіа, в яких деякі з окупантів півострова розповідають, як обстрілюють Очаків із різної зброї та прагнуть знищити місто-курорт «з пʼятого по перший поверх».

Судячи з аналізу відео у відкритих джерелах, на Кінбурнському півострові військові російської так званої «казачої» бригади «Дон» розташувалися на базах відпочинку й готелях поблизу узбережжя, організували кілька ліній оборони з окопами, бетонними блоками та протитанковими їжаками, а також завезли важку техніку.

Як встановили «Схеми», очолює бригаду «Дон» колишній мер Тамбова Олексій Кондратьєв з позивним «Партизан», який особисто «засвітився» на окупованому півострові у сюжетах пропагандистських ЗМІ.

З 1998 по 2010 рік Кондратьєв служив у частинах спеціального призначення Генштабу Міноборони РФ, зазначається на сайті «Единая Россия» та пропагандистському держагенстві ТАСС. Воював у Чечні, Косові та Грузії. У 2010 році очолив список партії «Единая Россия» на виборах до міської думи Тамбова. Наступні пʼять років був мером Тамбова, а до 2020 року сенатором у Раді федерації – членом комітету з оборони й безпеки.

Заступником Кондратьєва є бойовик Микола Дьяконов із позивним «Атаман». Його також вдалося ідентифікувати завдяки сюжету з окупованої Кінбурнської коси російського видання «Известия». Пропагандистські ЗМІ зазначають, що саме Дьяконов у березні 2022 року став ініціатором створення бригади «Дон».

З 1998 по 2009 рік Дьяконов служив у збройних силах РФ, з 2011-го був помічником депутата Держдуми від фракції «Единая Россия» Віктора Водолацького, зазначається на сайті «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя». Російське видання «Новая газета» писало, що у 2014 році він брав участь у захопленні Криму: здійснював репресії проти кримських татар, виставляв блокпости навколо Севастополя і патрулював берегову лінію. Згодом воював на Донбасі та став членом так званого правління «Спілки добровольців Донбасу», як вказано на сайті «Миротворець». Зараз у РФ значиться як «верховний отаман» «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя».

Має нагороди від чинної влади РФ, зокрема й лист подяки від Путіна, орден та нагородну зброю – «казачу» шашку «За вірність та старанність».

Командує артилерійським взводом на Кінбурнській косі 26-річний Євген Делі з позивним «Рус». До початку повномасштабного вторгнення він проживав у Новосибірську, працював в магазині автозапчастин. У 2018 році проходив строкову службу – судячи з шеврона, опублікованого у його соцмережах, йдеться про 10-ту окрему бригаду спеціального призначення ГРУ. Ймовірно Євген Делі при цьому занесений у реєстр терористів та екстремістів Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ.

Добровольчу бригаду «Дон імені Архістратига Михаїла» створили на початку весни минулого року. До її складу входять декілька загонів («Дон», «Терек», «Ісеть» та «Лістань»), а також бійці так званої «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя».

Крім захоплення Кінбурнського півострова, учасники цього угруповання воювали під Маріуполем та Ізюмом. За це у серпні 48 «казаків» отримали медалі від президента РФ Володимира Путіна.

Кінбурнську косу російські військові захопили на початку повномасштабної війни. Звідти вони майже щодня обстрілюють Очаків, який розташований за чотири кілометри від міста через протоку. Снаряди влучали в житлові будинки, ринки, медзаклади, соціальну інфраструктуру й елеватори з зерном. За 11 місяців війни, як зазначає місцева влада в коментарі Радіо Свобода, від російської зброї в Очакові загинули понад 50 людей, в тому числі діти.

Зараз, за словами українських військових, Кінбурнська коса є лінією фронту. «Казаки» там не затримуються, бо вона легко прострілюється, тож вони вимушені завозити туди техніку з півострова, щоб обстрілювати населені пункти. Деокупувати півострів та косу, як зазначають військові, доцільно буде лише в комплексі зі звільненням всієї Херсонщини. В окупації на півострові залишаються до 300 людей.