«Утюжим Очаков»: «Схеми» ідентифікували ватажків бригади «Дон», яка обстрілює місто з Кінбурнської коси 

Журналісти «Схем» ідентифікували ватажків російської так званої «казачої» добровольчої бригади «Дон», які утримують Кінбурнський півострів та однойменну косу, завезли туди важку техніку та ведуть регулярні обстріли міста Очаків на Миколаївщині, від яких за підрахунками місцевої влади загинули вже близько 50 людей. Ідентифікувати військових вдалося, серед іншого, завдяки сюжетам російських пропагандистських медіа, в яких деякі з окупантів півострова розповідають, як обстрілюють Очаків з різної зброї та прагнуть знищити місто-курорт «з пʼятого по перший поверх».

Судячи з аналізу відео у відкритих джерелах, на Кінбурнському півострові військові російської так званої «казачої» бригади «Дон» розташувалися на базах відпочинку та готелях поблизу узбережжя. Організували кілька ліній оборони з окопами, бетонними блоками та протитанковими їжаками, а також завезли важку техніку.

В інтервʼю російським пропагандистським каналам «казаки» самі розповідають, як із артилерійських систем бʼють по мирному Очакову. Наприклад, один із російських військових зазначає, що «утюжат» по місту з різної зброї, зокрема з реактивних систем залпового вогню «Град» та важких вогнеметних систем «Солнцепёк». «Палимо їх з пʼятого по перший поверх», – каже він на камеру про удари по місту. А інший вказує, що у них є танки, міномети та зенітні установки, тож вони і далі «захищатимуть русских»на Кінбурнській косі.

Як встановили «Схеми», очолює бригаду «Дон» колишній мер Тамбова Олексій Кондратьєв з позивним «Партизан», який особисто «засвітився» на окупованому півострові у сюжетах пропагандистських ЗМІ.

З 1998 по 2010 рік Кондратьєв служив у частинах спеціального призначення Генштабу Міноборони РФ, зазначається на сайті «Единая Россия» та пропагандистському держагенстві ТАСС. Воював у Чечні, Косові та Грузії. У 2010 році очолив список партії «Единая Россия» на виборах до міської думи Тамбова. Наступні пʼять років був мером Тамбова, а до 2020 року сенатором у Раді Федерації – членом комітету з оборони та безпеки.

Заступником Кондратьєва є бойовик Микола Дьяконов з позивним «Атаман». Його також вдалось ідентифікувати завдяки сюжету з окупованої Кінбурнської коси російського видання «Известия». Пропагандистські ЗМІ зазначають, що саме Дьяконов у березні 2022 року став ініціатором створення бригади «Дон».

З 1998 по 2009 рік Дьяконов служив у Збройних Силах РФ, з 2011-го був помічником депутата держдуми від фракції «Единая Россия» Віктора Водолацького, зазначається на сайті «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя». Російське видання «Новая газета» писало, що у 2014 році він брав участь у захопленні Криму: здійснював репресії кримських татар, виставляв блокпости навколо Севастополя та патрулював берегову лінію. Згодом воював на Донбасі та став членом так званого правління «Спілки добровольців Донбасу», як вказано на сайті «Миротворець». Зараз у РФ значиться як верховний отаман «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя».

Має нагороди від чинної влади РФ, зокрема й лист подяки від Путіна, орден та нагородну зброю – «казачу» шашку «За вірність та старанність».

Командує артилерійським взводом на Кінбурнській косі 26-річний Євген Делі з позивним «Рус». До початку повномасштабного вторгнення він проживав у Новосибірську, працював в магазині автозапчастин. У 2018 році проходив строкову службу – судячи з шеврона, опублікованого у його соцмережах, йдеться про 10-ту окрему бригаду спеціального призначення ГРУ. Ймовірно Євген Делі при цьому занесений у реєстр терористів та екстремістів Федеральної служби з фінансового моніторингу РФ.

Також у січні цього року пропагандисти зняли декілька роликів на Кінбурнському півострові із військовими загону «Терек», який входить до бригади «Дон». Ймовірно його перекинули на Кінбурнський півострів нещодавно, аби підсилити російських окупантів там. До його складу входять так звані «казаки» з Кавказу – Чечні, Дагестану, Осетії, Ставрополю та Кабардино-Балкарії. Ці військові у складі бригади «Дон» навесні воювали на Харківщині, а восени на Донеччині – під Вугледаром.

Загін «Терек» очолює Віталій Кузнєцов, який теж наближений до чинної влади РФ. Він також був помічений на Кінбурнській косі у сюжетах російських ЗМІ. Загарбник закінчив Військовий авіаційний технічний університет, воював у Чечні. Працював у вертолітній ескадрильї 325-го окремого транспортно-бойового вертолітного полку Північно-Кавказького військового округу, згодом у МВС РФ Ставропольського краю та Нацгвардії. Зараз є «отаманом Терського казачого товариства», а також помічником «повноважного представника президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі» та ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки. У серпні цього року Путін присвоїв Кузнєцову чин так званого «казачого» генерала.

Командиром взводу вогневої підтримки загону «Терек» є Олексій Кіреу з позивним «Чех», який до повномасштабного вторгнення працював будівельником. Журналісти «Схем» ідентифікували Кіреу на одному з нещодавніх відео з Кінбурнської коси, де бойовики показували свої позиції пропагандистським ЗМІ та запевняли, що «продовжують утримувати косу та відбивати десант ЗСУ». Кіреу був підписаний як «казак-доброволець».

Добровольчу бригаду «Дон імені Архістратига Михаїла» створили на початку весни минулого року. До її складу входять декілька загонів («Дон», «Терек», «Ісеть» та «Лістань»), а також бійці так званої «Спілки казаків-воїнів Росії та зарубіжжя».

Крім захоплення Кінбурнського півострова, учасники цього угруповання воювали під Маріуполем та Ізюмом. За це у серпні 48 «казаків» отримали медалі від президента РФ Володимира Путіна.

Кінбурнську косу російські військові захопили на початку повномасштабної війни. Звідти вони майже щодня обстрілюють Очаків, який розташований від міста за 4 кілометри через протоку. Снаряди влучали в житлові будинки, ринки, медзаклади, соціальну інфраструктуру та елеватори з зерном. За 11 місяців війни, як зазначає місцева влада в коментарі Радіо Свобода, від російської зброї в Очакові загинули понад 50 людей, в тому числі діти.

Зараз, за словами військових, Кінбурнська коса є лінією фронту. «Казаки» там не затримуються, бо вона легко прострілюється, тож вони вимушені завозити туди техніку з півострова, обстрілювати населені пункти та тікати. Деокупувати півострів та косу, як зазначають військові, доцільно буде лише в комплексі зі звільненням всієї Херсонщини. В окупації на півострові залишаються до 300 людей.

Одночасно українські правоохоронці після кожного обстрілу цивільної інфраструктури та мирних людей Очакова збирають докази для кримінальних справ, щоб у майбутньому причетних до воєнних злочинів притягнути до відповідальності.

Чи фігурують учасники бригади «Дон» у кримінальних справах – наразі невідомо, журналісти «Схем» звернулися до правоохоронців з відповідним запитом.