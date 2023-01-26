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Будинки без дахів. Очаків після ракетних атак армії РФ (фотосвідчення)

Очаківську громаду Миколаївської області регулярно обстрілюють російські військові, кажуть очевидці та місцева влада. 9 січня армія РФ поцілила в сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, які давно залиті бетоном, повідомив очільник області Віталій Кім. За його даними, цим ударом російські війська «позбавили вікон і дахів пів міста Очакова і навели паніку в Миколаєві».

Кількість поранених через обстріл сягнула 15 людей, з них – дворічна дитина, повідомили згодом в ОВА.

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував в Очакові, перше, що впадає в очі, – будинки без дахів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Багато будинків в Очакові з дірявими від обстрілів дахами
1 Багато будинків в Очакові з дірявими від обстрілів дахами
Розтрощене подвірʼя&nbsp;
2 Розтрощене подвірʼя 
Помʼяті ракетними обстрілами паркани
3 Помʼяті ракетними обстрілами паркани
Знесені внаслідок атак дахи очаківських будинків
4 Знесені внаслідок атак дахи очаківських будинків
Розбиті вікна пошкоджених будинків українці традиційно закривають фанерою
5 Розбиті вікна пошкоджених будинків українці традиційно закривають фанерою
Військовий корабель на воротах, схожий на затонулий російський крейсер &laquo;Москва&raquo;
6 Військовий корабель на воротах, схожий на затонулий російський крейсер «Москва»
Невідомо, чи залишаються жити місцеві в розбитих будинках, адже їх багато
7 Невідомо, чи залишаються жити місцеві в розбитих будинках, адже їх багато
Деякі подвірʼя, які зруйновані обстрілами, виглядають покинутими
8 Деякі подвірʼя, які зруйновані обстрілами, виглядають покинутими
У місті не встигають ремонтувати розбиті обстрілами дахи
9 У місті не встигають ремонтувати розбиті обстрілами дахи
Памʼятник Суворову в Очакові&nbsp;
10 Памʼятник Суворову в Очакові 

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