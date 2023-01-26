Будинки без дахів. Очаків після ракетних атак армії РФ (фотосвідчення)

Очаківську громаду Миколаївської області регулярно обстрілюють російські військові, кажуть очевидці та місцева влада. 9 січня армія РФ поцілила в сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, які давно залиті бетоном, повідомив очільник області Віталій Кім. За його даними, цим ударом російські війська «позбавили вікон і дахів пів міста Очакова і навели паніку в Миколаєві».

Кількість поранених через обстріл сягнула 15 людей, з них – дворічна дитина, повідомили згодом в ОВА.

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував в Очакові, перше, що впадає в очі, – будинки без дахів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.