Армія РФ знову вдарила по Харківщині: пошкоджено школу та лікарню, загинула жінка – влада

У суботу, 18 лютого, протягом для військові РФ завдали потужних ударів по Куп’янському та Чугуївському районах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За словами місцевого чиновника, близько другої години дня армія РФ вдарила по смт Ківшарівка, внаслідок чого поранення отримали двоє людей, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Серед поранених – 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обох госпіталізували. Також було пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.

«Після 14:00 було обстріляно і місто Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік», – зазначив Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок обстрілу згоріли вщент гаражі та два автомобілі цивільних, а в селищі міського типу Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги, уточнив він.

Після 8:30 18 лютого майже по всій території України була оголошена повітряна тривога, станом на 9:50 влада повідомила про відбій небезпеки майже в усіх регіонах, крім Луганської області та Криму.