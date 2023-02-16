Через повторний обстріл Вовчанська один цивільний загинув – ОВА

Російські війська вдруге за добу обстріляли Вовчанськ на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», – написав голова області.

Вранці 16 лютого російська авіація обстріляла місто Вовчанськ. За даними ОВА, зафіксовано два ракетні удари. Через обстріл постраждали шестеро людей.

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Вовчанськ, як і інші населені пункти Харківщини, регулярно зазнають російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.