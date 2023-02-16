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Через повторний обстріл Вовчанська один цивільний загинув – ОВА

Як повідомив голова області Олег Синєгубов, повторний обстріл стався після 14 години

Російські війська вдруге за добу обстріляли Вовчанськ на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям», – написав голова області.

Вранці 16 лютого російська авіація обстріляла місто Вовчанськ. За даними ОВА, зафіксовано два ракетні удари. Через обстріл постраждали шестеро людей.

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Вовчанськ, як і інші населені пункти Харківщини, регулярно зазнають російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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