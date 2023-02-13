На Харківщині на вибуховому пристрої підірвався співробітник «Харківобленерго» – ОВА

На Харківщині біля села Нова Гусарівка співробітник «Харківобленерго» підірвався на вибуховому пристрої, чоловіка госпіталізували, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади на вибуховому пристрої підірвався співробітник «Харківобленерго». 46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

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На початку вересня минулого року українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.

Про підрив жителів Харківщини на вибухових пристроях повідомляється регулярно.