На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні, один із них загинув – ОГП

Двоє цивільних підірвалися на міні в селі на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора 6 лютого.

«За даними слідства, у селі Вербівка Ізюмського району 6 лютого 2023 року близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні. Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці відкрили досудове розслідування в кримінальному провадженні про порушення законів та звичаїв війни.

Про підриви людей на мінах на Харківщині повідомляють регулярно.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.