На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні, один із них загинув – ОГП

Двоє цивільних підірвалися на міні в селі на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора 6 лютого.
«За даними слідства, у селі Вербівка Ізюмського району 6 лютого 2023 року близько 15:00 двоє чоловіків, які їхали на мотоциклі, підірвались на міні. Один з чоловіків загинув, інший отримав поранення», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: В ОВА повідомили про стан підлітків, які постраждали від вибуху міни «пелюстка» в Ізюмі
Правоохоронці відкрили досудове розслідування в кримінальному провадженні про порушення законів та звичаїв війни.
Про підриви людей на мінах на Харківщині повідомляють регулярно.
На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ