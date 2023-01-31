HRW: Україна має розслідувати ймовірне застосування її силами заборонених протипіхотних мін в Ізюмі

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну розслідувати випадки ймовірного застосування її збройними силами тисяч протипіхотних мін, розкиданих із застосуванням ракетних установок в Ізюмі та його околицях під час окупації цих територій російськими військами.

Правозахисники заявили, що документально зафіксували «численні випадки», коли ракети, що містили протипіхотні міни ПФМ, так звані «міни-метелики» або «міни-пелюстки», випускали по окупованих Росією територіях поблизу російських військових об’єктів.

Human Rights Watch раніше оприлюднила три звіти, в яких задокументовано використання російськими військовими протипіхотних мін в Україні у 2022 році. У HRW наголосили, що російські військові постійно застосовують протипіхотні міни і скоїли «жахливі злочини по всій країні», але «це не виправдовує використання Україною забороненої зброї».

Правозахисиники нагадали, що Україна є державою-учасницею Конвенції про заборону протипіхотних мін 1997 року, яка повністю забороняє застосування протипіхотних мін.

«Схоже, українські збройні сили розкидали численні наземні протипіхотні міни на території навколо Ізюма, що призводить до жертв серед цивільного населення і створює постійну небезпеку», – заявив Стів Гус, директор Відділу озброєнь Human Rights Watch.

У Human Rights Watch повідомили, що з 19 вересня по 9 жовтня проводили дослідження в Ізюмському районі, опитали понад 100 осіб, зокрема, свідків використання наземних мін, постраждалих від наземних мін, рятувальників, лікарів й українських фахівців із розмінування.

«Усі опитані стверджували, що бачили міни на землі, знали когось, хто підірвався на них, або були попереджені про наявність мін під час російської окупації Ізюма. Human Rights Watch зафіксувала використання мін ПФМ у дев’яти різних районах міста Ізюм і навколо нього, а також підтвердила наявність 11 цивільних осіб, які постраждали від застосування таких мін», – йдеться в заяві.

Правозахисники також повідомили, що в листопаді звернулися до Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ й Офісу президента України з низкою питань щодо використання протипіхотних мін ПФМ в Ізюмі та поблизу нього і запропонувала зустрітися з представниками влади.

23 листопада, за даними правозахисників, Міністерство оборони України надало письмову відповідь, «у якій йдеться про те, що військові дотримуються своїх міжнародних зобов’язань, зокрема щодо заборони застосування будь-яких протипіхотних мін. Але не було надано відповіді на жодне з запитань стосовно використання мін ПФМ в Ізюмі та його околицях, зазначалося, що «інформація про типи зброї, які застосовує Україна... не підлягає коментарям до закінчення війни...».

Правозахисники наголосили, що Україна має підтвердити свою готовність дотримуватися суворих вимог Конвенції про заборону протипіхотних мін, розпочати розслідування нещодавніх випадків використання протипіхотних мін ПФМ, притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для знешкодження і ліквідації наявних запасів протипіхотних мін.

Human Rights Watch також заявляє, що Росія має припинити застосовувати протипіхотні міни через їхню невибіркову дію, розслідувати їхнє використання своїми збройними силами і приєднатися до Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Організація Human Rights Watch є співзасновником і головою Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін і одним із лауреатів Нобелівської премії миру за 1997 рік.

Міни ПФМ, які називають «пелюстками» або «метеликами», – це невеликі пластикові фугасні міни, якими обстрілюють місцевість. Вони падають на землю і вибухають, коли на корпус міни чиниться тиск, наприклад, коли хтось на неї наступає. Міна ПФМ також може здетонувати, якщо її торкатися або пересувати. Протипіхотні міни вибухають від присутності, близькості або контакту з людиною і можуть вбивати і калічити людей ще тривалий час після закінчення збройних конфліктів, наголошують правозахисники.

Російська армія активно застосовувала ці міни від початку війни на Донбасі – у вересні 2014 року про це повідомляли, зокрема, командири батальйону «Азов». Також про їхнє застосування бойовиками угруповання «ЛНР» повідомляли у 2020 році. У лютому 2022 року російська армія використала їх під час бомбардування Харкова, заявляла тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а очевидці знаходили такі міни у Бучі Київської області.

Використання протипіхотних мін заборонено Оттавською конвенцією – Україна її підписала та ратифікувала ще у 2006 році, на відміну від Росії. Ще у 2013 році Україна заявила, що знищуватиме три мільйони мін-пелюсток.

Цей процес не переривався навіть під час війни – про успішне знищення кількох мільйонів ПФМ-1 повідомляли у 2020 році.