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27 Вересень 2018, Київ 20:58
Суспільство

Україна завершила утилізацію другого мільйона «негуманних» мін-«пелюсток»

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Дніпро – На державному підприємстві «Павлоградський хімічний завод» на Дніпропетровщині завершили утилізацію вже другого мільйона заборонених у світі протипіхотних мін ПФМ. Україна позбувається застарілого озброєння – спадку радянських часів – у рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Хімзавод, на виробничих потужностях якого відбувається утилізація, сповнений впевненості: при належному фінансуванні зможе утилізовувати до 2 мільйонів мін на рік. Загалом же Україні ще належить позбавитись більш ніж 3 мільйонів мін такого типу, які все ще зберігаються на військових складах. Водночас в Міноборони зауважують, що через поганий стан збереження деякі з них «нетранспортабельні», їм доведеться давати раду не в Павлограді, а на місцях.

Касетні протипіхотні міни ПФМ і ПФМ-1с («Лепесток») – небезпечний спадок, який дістався Україні від часів СРСР. Це фактична копія американської міни BLU-43. Радянська сторона активно використовувала їх під час війни в Афганістані. У цивілізованому світі застосування такого озброєння заборонене через «негуманність»: як кажуть самі військові, ці міни не дають суттєвих переваг під час бою, але є дуже травматичними, особливо – для цивільного населення. Зазвичай вони не вбивають, а калічать.

Через незвичну форму пластикового корпусу – у вигляді метелика зеленого чи коричневого кольору – в регіонах, де велись бойові дії, діти нерідко сприймали таку міну як іграшку й отримували серйозні ураження.

За даними української сторони, Росія досі використовує ПФМ під час бойових дій на сході України та в Сирії – для створення мінних полів. Україна ж, підписавши Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін, вже кілька років позбавляється цього озброєння.

Міни – на металобрухт та «мирну» вибухівку

На Павлоградському хімзаводі, де відбувається знищення, детально розповідають, як це робиться. Насправді, зауважує керівник підприємства Леонід Шиман, виготовляючи ці небезпечні «метелики» 30-40 років тому, виробник взагалі не припускав їхньої утилізації. Фахівці заводу самі розробили технологію й збудували унікальний цех, де міни перетворюють на металобрухт та гази, які після очищення стають речовинами для виробництва «мирної» вибухівки для гірничої галузі.

Леонід Шиман
Леонід Шиман

Одним із кінцевих продуктів утилізації є аміачна селітра, яку ми використовуємо для виготовлення вибухових матеріалів для видобутку корисних копалин
Леонід Шиман

«Одним із кінцевих продуктів утилізації є аміачна селітра, яку ми використовуємо як компонент для виготовлення емульсійних вибухових матеріалів для видобутку корисних копалин, наприклад, граніту, щебеню, залізної руди. Металобрухт збирається в окремі контейнери і далі Міноборони призначає свою компанію, яка його забирає і продає на ринку металобрухту», – пояснив Леонід Шиман.

Утилізація 1 міни коштує 1,3 євро

У четвер на Павлоградському хімічному заводі за участі української сторони і представництва НАТО на утилізаційний конвеєр урочисто поклали символічну 2-мільйонну міну.

На підприємстві розповідають: аби знищити ці два мільйони, знадобилось два роки. Левову частку коштів на проект – приблизно 80% – дає трастовий фонд НАТО, до якого залучені 10 країн світу. Решту – фінансує Україна. Загальні обсяги грошової участі сторін у проекті називають таємницею, водночас зазначають, що вартість знешкодження 1 одиниці складає приблизно 1,33 євро.

Наразі в Україні лишаються не знищеними ще понад 3,2 мільйона мін такого типу. Завод у Павлограді заявляє, що за умов безперебійного фінансування, їм можна було б дати раду за два-три роки.

На цій печі можна утилізовувати до 1 мільйона мін на рік. Ми працюємо тут цілодобово, 7 днів на тиждень
Леонід Шиман

«На цій печі можна утилізовувати до 1 мільйона мін на рік. Ми працюємо тут цілодобово, 7 днів на тиждень. Окрім того, у нас є ще один цех. Який можна завантажити. Там також можна утилізувати до 1 мільйона мін на рік», – зауважив у коментарі Радіо Свобода Леонід Шиман.

«Вам поставили найкращий експонат – уявіть, як виглядає найгірший»

Водночас у Міністерстві оборони України не приховують, що процес утилізації може бути складнішим і тривалішим. Зокрема, і тому що через погану збереженість частина озброєння стала «нетранспортабельною»: до Павлограда її везти небезпечно. Доведеться знищувати в інший спосіб і на місцях, сказав у коментарі Радіо Свобода керівник головного управління майна та ресурсів Міноборони Олександр Бікчантаєв.

Олександр Бікчантаєв
Олександр Бікчантаєв
Більше ніж 30 років вони стоять у нас на збереженні, відповідно оболонка деяких просто фізично розсипалась
Олександр Бікчантаєв

«Те, що ви бачите на стенді, – контейнер з мінами – щоб ви розуміли, вам поставили найкращий експонат, – зазначає представник Міноборони, показуючи на іржавий зовні контейнер. – Уявіть, як виглядає найгірший. Зовнішнє середовище дає своє. Більше ніж 30 років вони стоять у нас на збереженні, відповідно оболонка деяких просто фізично розсипалась. Близько 350 таких контейнерів ми не можемо перевезти в безпечний спосіб, тому є рішення залучати фахівців ДСНС, які будуть здійснювати утилізацію методом підземного чи надземного підриву на місці».

Український проект – наймасштабніший

За підтримки НАТО утилізація протипіхотний мін наразі відбувається ще в кількох країнах Європи, але спільний проект з Україною – наймасштабніший, кажуть представники Північноатлантичного альянсу.

Фредерік Пежо
Фредерік Пежо
Український проект з утилізації – найбільший з усіх у світі. Загальна вартість цього проекту оцінюється у 25 мільйонів євро
Фредерік Пежо

«Ми маємо схожий проект у Сербії, Чорногорії та Болгарії. А поза Європою ми працюємо також із Йорданією. Упродовж нашої роботи деякі з країн, з якими ми співробітничали, стали членами альянсу. Але треба сказати, що український проект з утилізації – найбільший з усіх у світі. Загальна вартість цього проекту оцінюється у 25 мільйонів євро», – сказав у коментарі Радіо Свобода керівник проектів Трастових фондів НАТО Фредерік Пежо.

«Наша мета – досягти утилізації всіх 5,7 мільйона мін в Україні в кооперації з Павлоградським хімзаводом, у співпраці з Міноборони і за фінансової підтримки Північноатлантичного альянсу та Європейського союзу», – додав менеджер NSPA (The NATO Support and Procurement Agency) Джон Босманс.

Джон Босманс
Джон Босманс

Символічна пам'ять і протест – стілець зі зламаною ніжкою

За сотні кілометрів від Павлограда, у самому центрі Женеви, перед входом до європейської штаб-квартири ООН, стоїть незвична скульптура – 12-метровий дерев’яний стілець зі зламаною ніжкою. Він символізує протест проти використання протипіхотних мін і бомбових касет у світі. Це пам’ятник усім постраждалим від «негуманної» зброї.

Зламаний стілець встановили ще в серпні 1997 року на три місяці, незадовго до підписання Оттавської конвенції, проте він стоїть на площі досі. Зламана ніжка – символ небезпеки, яку все ще становлять протипіхотні «метелики» та «пелюстки».

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