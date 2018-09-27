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27 Вересень 2018, Київ 12:32
Новини | Події

На Павлоградському хімзаводі завершили утилізацію 2 мільйонів заборонених протипіхотних мін

2013 року на Павлоградському хімічному заводі, що на Дніпропетровщині, відкрили два нові цехи для утилізації застарілого озброєння

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На державному підприємстві «Павлоградський хімічний завод» на Дніпропетровщині завершили утилізацію другого мільйона заборонених протипіхотних мін ПФМ-1с. Про це 27 вересня повідомив генеральний директор підприємства Леонід Шиман.

Символічну 2-мільйонну міну утилізували за участі представників Міноборони України і представництва НАТО в Україні.

За даними Шимана, утилізація протипіхотних мін відбувається у рамках програми НАТО «Партнерство заради миру», яка надає допомогу Україні в утилізації боєприпасів.

За попередніми підрахунками, в Україні ще зберігається понад 3,2 мільйона мін такого типу. Все це спадок радянської доби, більшості мін по 30-40 років.

Після підписання угоди було укладено тристоронній договір між Міністерством оборони, НАТО і Павлоградським хімічним заводом про ліквідацію мін ПФМ і ПФМ-1с на виробничих потужностях павлоградського заводу.

За домовленостями у рамках програми НАТО «Партнерство заради миру», хімзавод взявся утилізувати кілька мільйонів протипіхотних мін і тисячі тонн боєприпасів.

2013 року на Павлоградському хімічному заводі, що на Дніпропетровщині, відкрили два нові цехи для утилізації застарілого озброєння. Ці об’єкти вартістю в понад 200 мільйонів гривень збудували на виконання міждержавних домовленостей між Україною і США. На заводі наразі утилізують боєприпаси, які залишились із часів СРСР і звезені з усієї України. Проект частково фінансують США.

На Павлоградському хімічному заводі запустили цехи для утилізації спадку «холодної війни»
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На Павлоградському хімічному заводі запустили цехи для утилізації спадку «холодної війни»

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