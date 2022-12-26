Росії може бути складно ефективно моніторити нові мінні поля, створені для оборони – розвідка Британії

Російські збройні сили зосередилися на облаштуванні оборонних позицій на деяких ділянках фронту – про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.

«З жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки вказівко російської доктрини», – констатує відомство.

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При цьому розвідка вказує на те, що мінні поля є ефективною перепоною для тренованих військ, тільки якщо їх моніторять і тримають під вогневим контролем.

«Найбільшим викликом для російських військ, ймовірно, буде дефіцит засобів спостереження та тренованого особового складу, аби ефективно моніторити великі площі нових мінних полів», – йдеться в зведенні.

Вранці 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованому Криму російські війська розпочали інженерне облаштування оборонних позицій уздовж автодороги Красноперекопськ-Джанкой.