У Криму підтверджують, що російські війська облаштовують оборонні позиції вздовж дороги Красноперекопськ-Джанкой

В окупованому Криму російські війська розпочали інженерне облаштування оборонних позицій уздовж автодороги Красноперекопськ-Джанкой, повідомив вранці Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. Цю інформацію також підтверджують підписники телеграм-каналу «Кримський вітер», що публікував відповідні фото з перевезенням бетонних тетраедрів.

«Уздовж дороги від Джанкоя до Красноперекопська в деяких місцях з’явилися загородження у вигляді бетонних тетраедрів, а також бетонні доти», – йдеться у повідомленні «Кримського вітру».

Раніше «Кримський вітер» публікував фотографії бетонних загорож, які з’явилися в деяких місцях уздовж дороги від Джанкоя до Красноперекопська.

На початку листопада видання РБК-Україна з посиланням на твіттер OSINT-фахівця Бенджаміна Піттета повідомляло, що російські війська почали копати окопи в північному Криму, зокрема нові захисні споруди були виявлені біля Армянська на Перекопському перешийку.

29 листопада депутат Держдуми Росії з Криму Леонід Бабашов заявив, що у селищі Шкільне Сімферопольського району розпочалося виробництво протитанкових загороджень для потреб російської армії.

2 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю чеському телебаченню заявив про намір поїхати до Криму після перемоги України у війні з Росією. На уточнювальне запитання про те, коли саме це станеться, Зеленський відповів, що точно «не взимку», висловивши сподівання, що Україна зможе здобути перемогу над Росією до літа.

1 жовтня голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю телеканалу «1+1» заявив, що Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року.

До цього радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів Криму перевірити укриття та запастися водою у зв’язку з українськими «заходами з деокупації». Раніше Подоляк заявив, що в Офісі президента України розробляють евакуаційні маршрути для жителів Криму на час його деокупації.