Обстріл військами РФ Чернігівщини: міна влучила у погріб – 4 загиблих і 1 поранений

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що через обстріл військами РФ Чернігівщини у селі Єліне Сновської громади є загиблі і поранений.

«Внаслідок потрапляння міни (120 мм) в погріб приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один – отримав поранення і доправлений до лікувального закладу», – повідомив Чаус у Telegram.

Оперативне командування «Північ» повідомляє, що російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини і Чернігівщини.

Москва атаки на цивільних в Україні заперечує від початку повномасштабного вторгнення, попри наявність доказів і свідчень.