В ОВА повідомили про стан підлітків, які постраждали від вибуху міни «пелюстка» в Ізюмі

В Ізюмі на Харківщині внаслідок вибуху протипіхотної міни «пелюстка» 3 лютого постраждали восьмеро, а не семеро підлітків, як повідомляли раніше – уточнені дані Обласного центру екстреної медичної допомоги навів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У семи дітей – осколкові поранення. В однієї дівчинки – психологічна травма – гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження», – написав Синєгубов у телеграмі.

Напередодні голова ОВА повідомив, що діти знайшли фрагмент протипіхотної міни, відомої як «пелюсток».

«Один із підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала», – написав голова області.

Він вкотре нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини і закликав у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не брати їх до рук, а негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію.

Про підриви людей на мінах на Харківщині повідомляють регулярно.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.