Боррель у Києві оголосив про додаткові 25 мільйонів євро на розмінування в Україні

Європейський Союз надасть додаткові 25 мільйонів доларів на розмінування Україною звільнених територій, які були окуповані російськими збройними силами, оголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у ході саміту Україна-ЄС, що проходить у Києві.

«На територіях, звільнених Збройними Силами України, виявлено значну кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів. Ми надамо до 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в цих загрозливих районах. Захист цивільних осіб та їхнього життя є пріоритетом», – сказав Боррель.

Додаткове фінансування, оголошене сьогодні, включатиме основне обладнання для протимінної діяльності та підтримку спроможності української влади ефективно керувати національним сектором протимінної діяльності, йдеться в прес-релізі дипломатичної служби ЄС.

У листопаді минулого року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.