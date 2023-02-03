Семеро підлітків постраждали через вибух фрагмента міни в Ізюмі – Синєгубов

Кілька підлітків постраждали через вибух міни-«пелюстка» в Ізюмі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов увечері 3 лютого.

За його словами, семеро дітей – троє хлопців і четверо дівчат від 14 до 17 років – знайшли фрагмент протипіхотної міни, відомої як «пелюсток»

«Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала. Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення. Їхній стан задовільний. Проте п’ятьох з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню», – написав голова області.

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Він додав, що життю дітей нічого не загрожує.

«Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію», – закликав Синєгубов.

Про підриви людей на мінах на Харківщині повідомляють регулярно.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.