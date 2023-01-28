У Херсонській області на міні підірвався чоловік

На Херсонщині у селі Благодатне на міні, яку залишили російські військові, підірвався 48-річний чоловік, повідомляє пресслужба місцевої поліції.

«У селі Благодатне на Херсонщині місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину», – зазначають у поліції.

Повідомляється, що потерпілого з мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні. Він у стані середньої тяжкості, уточнили правоохоронці.

У поліції наголосили, що на Херсонщині ще дуже багато російської вибухівки, тож не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території не обстежили вибухотехніки.

На Донеччині троє людей підірвались на мінах, котрі залишила російська армія, повідомляє пресслужба місцевої поліції. У поліції додали, що двоє із постраждалих не вижили.

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.