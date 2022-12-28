Влада: на Харківщині у лісі на вибухівці підірвалися двоє людей, серед них – дитина

На Харківщині у лісі на вибухівці підірвалися двоє людей, серед них – 7-річний хлопчик, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.



Він укотре закликав жителів Харківщини не відвідувати ліси, лісосмуги, не виходити на узбіччя доріг.

Про підриви людей на мінах на Харківщині повідомляють регулярно.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.