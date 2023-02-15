Черговий обстріл військами РФ лікарні на Херсонщині. Поранено медпрацівника

Російські війська вчергове обстріляли лікарню у Бериславі Херсонської області, поранений медпрацівник, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Ворожі снаряди влучили у котельню – приміщення, з якого забезпечується тепло у медзакладі, зазнало руйнувань.Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. У ці хвилини за його життя борються лікарі», – йдеться в повідомленні.

Напередодні війська РФ обстріляли станцію швидкої допомоги у Бериславі, легких поранень зазнав водій швидкої.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.