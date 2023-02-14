Війська РФ обстріляли станцію швидкої допомоги у Бериславі на Херсонщині, є поранений – ОВА

Російські війська у вівторок обстріляли з артилерії станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі на Херсонщині, поранень зазнала одна людина, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти. Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків. Легкі поранення отримав водій швидкої», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, чоловіка поранило уламками скла. «Його життю та здоровʼю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що минулої доби армія РФ понад пів сотні разів обстріляла Херсонщину, загинуло двоє цивільних.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.