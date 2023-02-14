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На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, на Донеччині – один

Наслідки одного з обстрілів Херсона, грудень 2022 року

Російські війська 54 рази обстріляли Херсонщину за добу 13 лютого з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії та танків, повідомляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, російська армія 13 разів обстріляла Херсон.

«Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, 3 жителі області отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про одного загиблого мирного жителя області напередодні:

«За 13 лютого росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Ставках. Ще три людини в області дістали поранення», – заявив він вранці у вівторок.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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