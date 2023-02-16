Ракетний удар по Вовчанську: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через російський авіаудар по Вовчанську зросла до 6 людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по місту Вовчанськ зросла до 6 осіб. За оновленою інформацією, ще 5 чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Медики надали їм всю необхідну допомогу, лікування проходитимуть амбулаторно», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки поранень зазнав 30-річний чоловік, співробітник «Харківобленерго».



Вранці російська авіація обстріляла місто Вовчанськ. За даними ОВА, зафіксовано два ракетні удари.



Вовчанськ, як і інші населені пункти Харківщини, регулярно зазнають російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.