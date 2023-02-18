Китай вперше визнав війну Росії проти України та анонсував «мирний план»

Влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України, а також анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Про це повідомив на Мюнхенській конференції з безпеки головний радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван I.

«Ця війна не може продовжуватися», – сказав Ван І.

За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.

«Ми, звичайно, можемо продовжувати висловлювати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі... Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні», – додав головний радник китайського президента.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.