Макрон обговорив встановлення миру в Україні з міністром закордонних справ Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон 15 лютого в Єлисейському палаці прийняв міністра закордонних справ Китаю Ван І й обговорив із ним зусилля зі встановлення миру в Україні.

«Китай цінує ту роль, яку відіграє Франція як незалежна велика держава», — заявило китайське посольство після цієї зустрічі.

«Сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на обʼєктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів», – йдеться у заяві. Дипломати додають, що Китай «готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародної спільноти для вивчення політичних засобів вирішення питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни».

У заяві Єлисейського палацу вказується, що обидві країни висловили «однакову мету» щодо України, причому Макрон наголосив на «наслідках цього конфлікту для міжнародного миру та безпеки, а також підтримку Францією країни, яка піддалася агресії».

Ван І також повечеряв з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка написала в твітері, що у них відбувся «обмін думками щодо російської агресивної війни в Україні та способів, як ми працюємо над вирішенням конфлікту».

16 лютого Ван І продовжить зустрічі з офіційними особами Франції.

Китай – одна з небагатьох країн з-поміж світових лідерів, які не приєдналися до санкцій проти Росії. Водночас Пекін наголошує, що виступає за розвʼязання російсько-українського конфлікту мирним шляхом.

Американські ЗМІ також писали влітку 2022 року, що голова КНР Сі Цзіньпін доручив чиновникам надавати Росії фінансову допомогу, але так, щоби не порушувати західні санкції. Москва нібито залишилася незадоволеною такою обережністю китайських партнерів.