Олена Зеленська у Давосі передала делегації Китаю лист президента України до Сі Цзіньпіна – подробиці

Президент України Володимир Зеленський написав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну лист із запрошенням до переговорів. Послання було передане китайській делегації в Давосі, де тривають щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, повідомила 18 січня дружина президента Олена Зеленська.

Зеленський неодноразово намагався встановити контакт із Сі після вторгнення Росії, сподіваючись, що Пекін використає свій вплив на російського лідера Володимира Путіна.

Під час виступу в Давосі 17 січня Зеленська сказала, що має лист для Сі, але розповіла нові подробиці під час пресконференції 18 січня.

«Це був жест і запрошення до діалогу, і я дуже сподіваюся, що буде відповідь на це запрошення», – сказала вона журналістам.

Китай і Росія оголосили про «необмежене» партнерство незадовго до того, як Путін наказав своїм військам увійти в Україну. Китай намагався позиціонувати себе як нейтральна сторона у війні, водночас поглиблюючи зв’язки з Москвою, зокрема в енергетичному секторі. Але деякі аналітики припускають, що Пекін зрештою може виступити посередником у переговорах щодо припинення бойових дій в Україні.

У вересні минулого року міністр закордонних справ Ван І закликав «усі зацікавлені сторони не допустити поширення кризи», вказавши на стурбованість впливом конфлікту на економіку всього світу.

У серпні 2022 року Зеленський заявив газеті South China Morning Post, що «офіційно попросив про розмову» з Сі, додавши, що діалог був би «корисним».

Міністри закордонних справ обох країн зустрілися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні.