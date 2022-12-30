Путін запросив Сі в Росію обговорити військову співпрацю

Президент Росії Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін 30 грудня провели переговори по відеозв’язку. Зокрема, Путін заявив, що навесні очікує на офіційний візит Сі Цзіньпіна до Москви, щоб обговорити перспективи військової співпраці Китаю і Росії.

Російський президент виступив із критикою країн Заходу, які економічно та політично ізолювали Росію через її вторгнення в Україну, та висловив намір зміцнювати зв’язки з Китаєм.

Сі Цзіньпін, однак, у розмові з Путіним не підтвердив своєї згоди на візит до Москви.

21 грудня з візитом у Китаї був заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. У Пекіні він зустрівся із Сі Цзіньпіном. 26 грудня стало відомо про призначення Медведєва першим заступником голови Військово-промислової комісії. Раніше цієї посади у складі комісії не було.

У листопаді цього року Сі Цзіньпіна переобрали генеральним секретарем на ХХ з’їзді владної Комуністичної партії Китаю. Це вже його третій термін на посаді лідера КПК.

Хоча країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти Росії, Китай утримався від засудження Москви. Водночас Пекін поки що утримувався від надання прямої матеріальної підтримки Москві, яка могла б спровокувати санкції Заходу проти Китаю.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у листопаді підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори. При цьому він не засудив військове вторгнення Росії.