МЗС: Китай поглиблюватиме співпрацю з РФ у 2023 році, а в питанні війни – ні на чиєму боці

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай поглиблюватиме свої зв’язки з Росією наступного року. Як передає агенція Associated Press, Ван Ї, зокрема, сказав, що Китай «поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю» з Росією.

«Що стосується української кризи, ми послідовно дотримуємося основних принципів об’єктивності та неупередженості, не віддаючи перевагу ні тій, ні іншій стороні, і не підливаючи масла у вогонь, тим більше не прагнучи корисливої вигоди від ситуації», – сказав Ван Ї.

Очільник китайського МЗС звинуватив США в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу.

«Сполучені Штати наполегливо продовжують розглядати Китай як свого головного конкурента і беруть участь у кричущій блокаді, придушенні та провокаціях проти Китаю», – сказав він.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у листопаді підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори. При цьому він не засудив військове вторгнення Росії.