Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Медведєв передав у Пекіні для лідера Китаю «послання» від Путіна

Що саме у «посланні» – невідомо (на фото: Дмитро Медведєв (л) та Сі Цзіньпін

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв під час візиту до Пекіна, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, передав йому «послання» від президента РФ Володимира Путіна, повідомляють 21 грудня російські ЗМІ.

«Медведєв зустрівся в Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпіном, якому передав послання президента РФ Володимира Путіна. На переговорах обговорювалися, зокрема, й міжнародні питання, включаючи кризу в Україні», – повідомляє російська агенція ТАСС.

Що саме у «посланні» – невідомо.

Пресслужба Медведєва заявила, що сторони «обговорили міжнародні питання, включаючи, безперечно, конфлікт в Україні».

Минулого тижня російські ЗМІ сисали, що президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін проведуть до кінця року переговори щодо глобального порядку денного. Речник Путіна Дмитро Пєсков не вказав, коли саме можуть відбутися такі «контакти» і в якому форматі.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у листопаді підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори. При цьому він не засудив військове вторгнення Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG