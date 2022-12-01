Сі в розмові з президентом Євроради знову закликав до «політичного вирішення» війни в Україні – ЗМІ

Президент Китайської народної республіки Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем 1 грудня, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на китайського державного мовника CCTV.

Сі, за повідомленням, заявив, що «вирішення української кризи політичними методами є в найкращих інтересах Європи та спільних інтересах всіх країн Євразії».

«У поточних обставинах ми маємо уникати ескалації та поширення кризи працювати заради миру», – сказав лідер КНР.

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Як цитує AP із посиланням на речника Мішеля, президент Європейської ради підкреслив, що ЄС розраховує на Китай як члена Ради безпеки ООН у тому, аби закликати Росію до поваги до засадничих принципів Організації Об’єднаних Націй.

«Сьогодні ми обговорили війну Росії проти України та її наслідки, глобальні виклики та весь спектр наших двосторонніх відносин», – заявив Мішель, коментуючи свою зустріч із Сі.

Китайський лідер Сі Цзіньпін 15 листопада підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори. При цьому він не засудив військове вторгнення Росії.