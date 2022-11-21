У глави Гонконгу виявили COVID-19 після зустрічі із Сі Цзіньпіном

Глава адміністрації Гонконгу Джон Лі має позитивний тест на коронавірус і перебуває в ізоляції після повернення з поїздки до Таїланду, пише 21 листопада Financial Times із посиланням на заяву гонконзького уряду.

У Таїланді Лі брав участь у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У Бангкоку 18 листопада він сидів поруч і спілкувався із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, пише газета. 17 листопада Лі також перебував поряд із головою КНР на одному із заходів. На цих двох зустрічах обидва політики були без масок, зазначає газета.

Financial Times вказує, що, ймовірно, це був один із найближчих контактів Сі Цзіньпіна з коронавірусом від початку пандемії.

Китай дотримувався політики нульової толерантності до COVID-19, запроваджуючи локдауни та змушуючи людей ізолюватися вдома, попри значні економічні витрати, зазначає Financial Times.

Сі почав виїжджати за межі Китаю кілька місяців тому. Минулого тижня китайський лідер відвідував країни Південно-Східної Азії. Він брав участь у саміті «Групи двадцяти» в Індонезії та щорічній зустрічі лідерів країн АТЕС у Таїланді.

Зараз Сі, ймовірно, перебуває у пʼятиденному карантині. Він є обовʼязковим для тих, хто прибуває до Китаю з-за кордону.

Пандемія COVID-19 розпочалася три роки тому. З початку пандемії коронавірус виявили майже у 650 мільйонів людей, померли понад шість з половиною мільйонів пацієнтів.

У Китаї, звідки почалося поширення COVID-19, захворіло 288,5 мільйонів людей, померло понад пʼять тисяч. Захворюваність на COVID-19 у КНР, за даними ВООЗ, почала знову зростати в серпні. Днями в країні вперше із травня помер пацієнт.