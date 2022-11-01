COVID-19: в Україні за минулий тиждень зафіксували понад 16 тисяч випадків

В Україні за минулий тиждень 24-30 жовтня зафіксували 16 378 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1641 дитина і 273 медика.



Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, госпіталізували 3900 людей, 179 померли.

За даними МОЗ, 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19. 68,7% – це перші бустерні дози.

Загалом за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 5 312 632 людини, з них 110 186 померли.

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МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.