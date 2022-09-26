Україна отримує достатню кількість вакцин від грипу та від COVID-19 – Радуцький

Україна отримує достатню кількість вакцин як від грипу, так і від COVID-19, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, член фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький.

«Ми очікуємо на 1 жовтня, за домовленістю з нашими міжнародними партнерами, 160 тисяч доз вакцини від грипу «Ваксігрип». До 10-го жовтня ми отримуємо ще 30 тисяч доз цієї ж вакцини. На приватний ринок ми очікуємо постачання близько 150 тисяч доз – це 100 тисяч доз препарату «ДжиСі Флю» і 50 тисяч доз «Ваксігрипу», – розповів він.

Окрім того, за словами Радуцького, Україна продовжує отримувати вакцини від COVID-19.

«18 вересня Україна отримала чергові 400 тисяч доз вакцини від Pfizer. Центр громадського здоров’я розподілив їх, і вони вже розвезені по регіонах. Водночас вакцини Coronavac сьогодні в Україні є близько 5 млн доз, тому обмежень для охочих вакцинуватися на сьогодні немає», – зазначив Радуцький.

Він також наголосив, що наразі Україна забезпечена всім необхідним, щоби витримати хвилю захворюваності на Covid-19 на рівні минулого року.

Міністерство охорони здоров’я 24 вересня застерегло щодо зростання кількості хворих на COVID-19, зазначивши, що наразі в Україні «відбувається традиційне зростання кількості нових хворих на COVID-19».