Коронавірус: влада Києва просить містян повернутися до носіння масок у публічних місцях

Київська міська державна адміністрація закликала жителів столиці повернутися до носіння масок через загрозу поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Про це КМДА заявила 3 жовтня.

«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 метра між відвідувачами», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, кількість хворих різко зростає: протягом тижня з 26 вересня до 2 жовтня у Києві виявили 2 515 випадків COVID-19, 242 людини потрапили до лікарень. 22 людини померли.

Міська влада нагадує, що найбільш надійним захистом від тяжкого перебігу хвороби є вакцинація.

Міністерство охорони здоров’я 24 вересня застерегло щодо зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. Медики нагадують про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті.

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МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.