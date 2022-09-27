МОЗ: кількість хворих на COVID-19 продовжує збільшуватися

За минулий тиждень – з 19 по 25 вересня – зафіксовано 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Це на 7454 випадків більше, ніж зафіксували за минулий звітний тиждень.

Також, за даними МОЗ, госпіталізовували 6 667 людей, померла 161 людина, а 23 591 людина одужала.

Крім того, за минулий тиждень 110 329 людей вакцинувалися проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 18,2% становлять перші дози, 7,6% – другі дози, 68,2% – перші бустерні дози, 6% – другі бустерні дози.

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Міністерство охорони здоров’я 24 вересня застерегло щодо зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. Медики нагадують про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті.

МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.