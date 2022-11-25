Британський уряд відмовляється від китайських камер спостереження на «чутливих об’єктах»

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що використання камер спостереження, виготовлених у Китаї, становить загрозу безпеці. Про це заявив Олівер Доуден, який обіймає посаду канцлера герцогства Ланкастер в уряді, у зверненні до парламенту 24 листопада.

Доуден вказав на висновки Урядової групи безпеки, за якими дедалі більші спроможності таких систем вимагають додаткового контролю.

«Відтак департаментам надано вказівки припинити використання на чутливих об’єктах обладнання, виробленого компаніями, підпорядкованими Закону про національну розвідку Китайської Народної Республіки. Позаяк безпекові міркування є пріоритетними ра таких об’єктах, ми наразі вживаємо дій, аби запобігти будь-яким ризикам для безпеки», – йдеться в заяві Доудена.

Також урядовим підрозділам рекомендовано не під’єднувати таке обладнання до урядових мереж. Крім того, Доуден закликав їх розглянути й інші локації, на яких використання камер китайського виробництва може становити загрозу.

На початку вересня адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові обмеження на продаж складних комп’ютерних чіпів до Росії та Китаю. Білий дім вважає, що Росія та КНР можуть використовувати технології для стеження за людьми, ідентифікації людей на фотографіях та відео, а також для військових цілей.

Пекін у відповідь заявив про «технологічну блокаду з боку США».