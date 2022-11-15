Війна в Україні. Сі Цзіньпін повторив позицію Китаю щодо мирних переговорів, про РФ не згадує

Китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори.



«Сі наголосив, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є чіткою та послідовною, виступаючи за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори», – повідомляє китайський державний телеканал CCTV за підсумками зустрічі китайського лідера і президента Франції Еммануеля Макрона.



При цьому Сі Цзіньпін не засудив військове вторгнення Росії.

Напередодні президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори на Балі, де відбувається саміт «Групи двадцяти». Як повідомили в Білому домі, лідери, серед іншого, обговорювали ситуацію в Україні. Проте китайська сторона за підсумками цієї зустрічі про війну в Україні не згадувала.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.