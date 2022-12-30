США стурбовані зв’язками Китаю із Росією – Держдепартамент

Сполучені Штати стурбовані зв’язками Китаю з Росією на тлі продовження війни Кремля проти України. Передає агенція Reuters із посиланням на представник Держдепартаменту США.

«Пекін заявляє про свою нейтральність, але його поведінка ясно демонструє, що він, як і раніше, вкладає кошти в тісні зв’язки з Росією», – заявив представник Держдепартаменту, додавши, що Вашингтон «уважно стежить за діяльністю Пекіна».

Заява Держдепартаменту з’явилася після того, як президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели відеозустріч. В її перебігу президент Росії Володимир Путін заявив, що навесні очікує на офіційний візит Сі Цзіньпіна до Москви, щоб обговорити перспективи військової співпраці Китаю і Росії.

Російський президент виступив із критикою країн Заходу, які економічно та політично ізолювали Росію через її вторгнення в Україну, та висловив намір зміцнювати зв’язки з Китаєм.

Сі Цзіньпін, однак, у розмові з Путіним не підтвердив своєї згоди на візит до Москви.

Хоча країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти Росії, Китай утримався від засудження Москви. Водночас Пекін поки що утримувався від надання прямої матеріальної підтримки Москві, яка могла б спровокувати санкції Заходу проти Китаю.

Китайський лідер Сі Цзіньпін у листопаді підтвердив позицію Пекіна про необхідність припинення війни в Україні та мирні переговори. При цьому він не засудив військове вторгнення Росії.