Путін не обговорював із головою Китаю напад Росії на Україну – Financial Times

Президент Росії Володимир Путін обговорював за 20 днів до початку війни з Україною з головою Китаю Сі Цзіньпіном можливість реакції в разі атаки на російську територію, але не обговорював напад російської армії на сусідню країну. Про це пише Financial Times із посиланням на пʼятьох високопоставлених китайських чиновників.

Стенограму розмови Путіна та Сі на зустрічі 4 лютого минулого року не публікували, тому деталі зустрічі невідомі, зазначає газета.

Financial Times стверджує, що Пекін недооцінив масштаби російського вторгнення. На підтвердження цього газета нагадує про зниження на посаді колишнього заступника міністра закордонних справ КНР та провідного фахівця міністерства з Росії Ле Юйчена. Його називали претендентом на посаду міністра закордонних справ, а зараз він обіймає посаду заступника голови Державного управління радіомовлення та телебачення.

Китай – одна з небагатьох країн з-поміж світових лідерів, які не приєдналися до санкцій проти Росії. Водночас Пекін наголошує, що виступає за розвʼязання російсько-українського конфлікту мирним шляхом.

Американські ЗМІ також писали влітку, що голова КНР Сі Цзіньпін доручив чиновникам надавати Росії фінансову допомогу, але так, щоби не порушувати західні санкції. Москва нібито залишилася незадоволеною такою обережністю китайських партнерів.