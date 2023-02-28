Зеленський під час зустрічі з прокурором МКС: «злочини окупантів не мають залишитися безкарними»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом.



Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі Зеленський наголосив, що жахливі злочини, які скоїли на території України російські війська, не повинні залишиться непокараними.



«Ми чули від вас сигнали про підтримку й важливість правосуддя. Для нас було важливо це почути, бо це означало, що ми не одні в бажанні домогтися справедливості для України. З вашою допомогою ми зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися в майбутньому навіть теоретично», – сказав він.



Президент також акцентував увагу на питанні депортації Росією українських дітей з окупованих територій, а також назвав пріоритетом встановлення реальної кількості загиблих на окупованих територіях України.

«Ми навіть не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією РФ. Особливо в населених пунктах на сході нашої країни. Це десятки тисяч жертв. Без сумніву, це геноцид українського народу. Але, щоб це визнали, маємо знати долю всіх людей», – наголосив Зеленський.



У свою чергу, Карім Хан зазначив, що Міжнародний кримінальний суд готовий всебічно співпрацювати для відновлення справедливості.



«Без верховенства права ми матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї. Ми готові прискорювати роботу, щоб українці й люди в усьому світі якнайшвидше побачили справедливість, а винні отримали покарання», – сказав він.

Під час свого візиту до України Карім Хан також зустрівся з генеральним прокурором Андрієм Костіним.

Наприкінці листопада минулого року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування через дії Росії в Україні.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня засудив пропозицію Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.

У Кремлі звинувачення у воєнних злочинах на території України відкидають.