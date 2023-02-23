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Більшість членів ООН вимагає від Росії вивести війська з України – резолюція Генасамблеї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає на засіданні Генеральної асамблеї ООН, Нью-Йорк, 22 лютого 2023 року

Організація Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів 23 лютого проголосувала за те, щоб вимагати від Росії «негайно» та «беззастережно» вивести свої війська з України. Поданий Києвом до першої річниці повномасштабної війни документ містить заклик до встановлення «справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН».

На засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію, яка підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підтримала 141 держава, проти виступили семеро (це, зокрема, Росія, Білорусь, Еритрея, Малі та Сирія). Утрималися 32 країни, серед яких Китай, Індія, Іран, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та інші.

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