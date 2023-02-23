Не заспокоїмося, поки Україна не переможе – заява Ради ЄС

Не заспокоїмось, поки Україна не переможе, а її територіальна цілісність в міжнародно визнаних кордонах не буде відновлена, заявляють у Раді Європейського Союзу з нагоди річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.



«Жодна країна не має права вторгатися до сусіда або порушувати його суверенітет і територіальну цілісність. Ця агресія є злочином проти миру. Це порушує Статут ООН, принципи ООН і цінності людства. Ми не можемо і не повинні залишатися пасивними перед такими злочинами. Росія систематично атакувала мирне населення, руйнувала міста та нападала на українську ідентичність. Ми сповнені рішучості забезпечити притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, вчинені у зв’язку з російською агресивною війною проти України», – йдеться у заяві членів Ради Євросоюзу.



У ЄС обіцяють продовжувати «рішуче й у повній солідарності» залишатися з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно.

«Усі українці заслуговують на те, щоб жити в мирі та вільно обирати свою долю. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому планах, у тому числі шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. Ми підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про перемогу України, дотримання міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, відбудову України та здійснення справедливості. До того дня ми не заспокоїмося», – наголошується у заяві.

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24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

В інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого. За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.