В ООН задокументували загибель понад восьми тисяч цивільних через агресію Росії в Україні

Моніторингова місія ООН в Україні задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія.

В ООН наголосили, що це індивідуальні випадки, які місія змогла верифікувати станом на 15 лютого 2023 року, а фактична кількість жертв значно вища.

«Ці цифри, що ми оприлюднюємо сьогодні, демонструють втрати й страждання, яких зазнали люди від початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року; страждання, які я бачив на власні очі, коли відвідав Україну в грудні. І наші дані – це лише верхівка айсберга. Страждання цивільного населення є нестерпним», – заявив 21 лютого верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він зауважив, що зусилля, спрямовані на встановлення відповідальності й правосуддя за порушення міжнародного права, мають бути посилені та поглиблені. Крім того, в ООН наголосили на важливості того, щоби жертви могли отримати доступ до репарацій і практичної допомоги, якої вони гостро потребують, не чекаючи на результати офіційних судових проваджень.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.