Росія за рік випустила по Україні майже 5 тисяч ракет – Генштаб

Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

«Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже п’ять тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів», – сказав Громов.

Крім того, за його словами, загарбники завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Громов також зауважив, що через початок «високоточного ракетного голодування» російські війська вкотре використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані «вбивців авіаносців», для знищення житлових будинків українців.

Він повідомив, що впродовж лютого українські військові збили шість літаків і два вертольоти російських сил, збили 80 крилатих ракет і 84 дрони.

24 лютого виповнюється рік від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого.

За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія може планувати «невеликий ракетний удар» на 24 лютого.