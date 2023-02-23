Більше ядерної зброї, гіперзвукових ракет та підводних човнів – Путін дав обіцянки у день «захисника вітчизни»

Президент Росії Володимир Путін привітав росіян із днем «захисника вітчизни» та пообіцяв, що країна продовжить розвивати ядерну зброю.

«Підвищену увагу, як і раніше, приділимо зміцненню ядерної тріади. Цього року на бойове чергування заступають перші пускові установки ракетного комплексу «Сармат» із новою важкою ракетою», – заявив Путін.

Крім того, за його словами, Росія продовжить серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування «Кинджал» і розпочне масові постачання збройним силам гіперзвукових ракет морського базування «Циркон». Найближчими роками російський флот поповнять три атомні підводні човни проєкту «Борей-А», також пообіцяв Путін.

Крім того, військові, за словами президента РФ, мають отримати «нові ударні системи, засоби розвідки та зв’язку, безпілотники та артилерійські комплекси».

Путін подякував військовим, які воюють проти України – захищають, за його словами, «наших людей на наших історичних територіях».

«Мільйони людей щиро, за покликом серця допомагають бійцям на передовій, і це незламна єдність – запорука нашої перемоги», – вважає Путін.

Напередодні у Москві на стадіоні «Лужники» при тисячах людей на трибунах (за даними журналістів, – переважно бюджетників) влада влаштувала помпезний концерт до дня «захисника вітчизни». Захід охороняли з допомогою численних снайперів та зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», бо туди мав завітати президент РФ. Путін дійсно був на заході, втім коротко привітав присутніх, послухав гімн і пішов геть.