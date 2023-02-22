Медведєв вважає, що Росію «розірвуть на частини» в разі поразки у війні з Україною

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія «зникне», якщо програє війну в Україні.

«Якщо Росія зупинить «спеціальну військову операцію» (російський евфемізм на позначення війни проти України – ред.), не досягнувши перемоги, Росії не буде, її розірвуть на шматки. Якщо США перестануть постачати зброю київському режиму – війна закінчиться», – написав Медведєв у телеграмі 22 лютого.

Коментарі Медведєва є реакцією на виступ президента США Джо Байдена у Польщі 21 лютого, коли американський лідер сказав: «Якщо Росія припинить вторгнення в Україну, це припинить війну. Якщо Україна перестане захищатися від Росії, це буде кінець України».

Медведєв також схвально оцінив заяву президента Росії Володимира Путіна щодо «призупинення» участі в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, назвавши це «запізнілим і неминучим рішенням».

«Якщо Сполучені Штати хочуть поразки Росії, то ми стоїмо на порозі світового конфлікту. Якщо Сполучені Штати хочуть перемогти Росію, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною», – твердить Медведєв.

Раніше 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія має позбутися своїх імперських амбіцій.

«Росія дестабілізує багато країн по всьому світу, і Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Росії. Це демонстрація того, що Росія відновлює свої імперські амбіції, і Росія має зупинити це. Вільний світ має змусити Росію це зробити. Це наша позиція, і тому ми підтримуємо Україну», – сказав Дуда, відповідаючи на запитання журналістки CNN Крістіан Аманпур.

Дуда перерахував країни, на які Росія намагалася впливати, назвавши також Грузію, Молдову та Сирію.

Президент США Джо Байден в останній день перебування у Варшаві, 22 лютого, зустрівся з лідерами Бухарестської дев’ятки та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, щоб підкреслити відданість США трансатлантичній безпеці.

Як повідомляє Білий дім, напередодні річниці неспровокованої агресії Росії проти України лідери підтвердили свою «непохитну» підтримку України та підкреслили спільне зобов’язання підтримувати український народ «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше цього тижня, 20 лютого, американський лідер прибув із не оголошеним заздалегідь візитом до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.