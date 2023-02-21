«Ризик, на який Байден хотів піти»: за лаштунками візиту президента США до Києва

Під час візиту 20 лютого до Києва Джо Байдена супроводжувала лише невелика команда – кілька найближчих помічників, медики, фотограф і охоронці. Чому так? Як готувався візит президента США в Україну, яка вже рік стримує широкомасштабну агресію Росії? Залаштункові деталі зібрав «Голос Америки».

Неоголошуваний заздалегідь візит президента США Джо Байдена до Києва, сам Білий дім називає «історичним і безпрецедентним», зокрема стосовно рівнів небезпеки і ризиків.

Адже, на відміну від попередніх візитів американських президентів до зон бойових дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу США не мали військової присутності у країні призначення, і не контролювали критично важливу інфраструктуру. Враховуючи характер того, як армія Росія уже рік атакує Україну і Київ зокрема, це зробило візит чинного президента США до Києва безпрецедентним.

Байден прибув до Києва у день, коли в Україні вшановують пам'ять Небесної сотні – убитих силовиками учасників Революції гідності. Президент США разом і президентом України Зеленським пройшов усіма місцями пам'яті і вшанував пам'ять загиблих.

Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ, формулу миру, оборонну та економічну допомогу Україні, а також міжнародні зусилля з підтримки України.

Візит планувався протягом кількох місяців

Візит Джозефа Байдена до України планували декілька місяців із залученням кількох офісів у Білому домі, фахівців Пентагону, таємної служби та, звичайно, розвідки, яка відповідала за оцінку загроз під час візиту, повідомили вже після візиту президента США до Києва представники Білого дому.

Однак, про рівень секретності каже той факт, що лише кілька людей у кожній із цих установ брали участь у плануванні заходів оперативної безпеки під час візиту президента США до Києва.

Сам Джозеф Байден був повністю поінформований про кожен етап планування та про можливі дії у разі можливих непередбачених ситуацій, повідомляють посадовці США.

Але тільки 17 лютого – після спілкування в Овальному кабінеті та телефонної розмови з деякими ключовими членами його кабінету національної безпеки – Байден ухвалив остаточне рішення їхати до Києва.

Байден цього хотів

Деталі ретельного планування візиту Джо Байдена в Україну оприлюднили 20 лютого директорка із комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і головний заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер.

Це було надзвичайно складно логістично

«Поїздка була сміливим і сильним кроком з боку президента Байдена перед лицем надзвичайних труднощів. Це було надзвичайно складно логістично, що надсилає неймовірно потужне повідомлення про те, що президент Байден вірить в український народ і непохитно підтримує його», – наголосила Кетрін Бедінгфілд.

Однак, за її словами, «це був ризик, на який хотів піти Джо Байден».

Для президента США було важливо особисто відвідати Київ, наголошують у Білому домі, і він зробивце, не дивлячись на високий рівень небезпеки.

«Він хотів стояти пліч-о-пліч із президентом Зеленським і нагадати світу у час, коли ми наближаємося до річниці вторгнення (широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року –ред.), що Київ встояв і продовжує стояти… І він хотів продемонструвати силу своєї відданості стратегії об’єднання Заходу в єдиний фронт проти Путіна», – сказала Бедінгфілд.

Хотів стояти пліч-о-пліч із Зеленським

Тепер, за словами представників Білого дому, ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Джо Байден є лідером, який серйозно ставиться до зобов’язань, а також у тому, що США мають намір продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Джо Байден, кажуть у Білому домі, мав намір надіслати чітке і однозначне повідомлення як про постійну американську підтримку України, так і про єдність Заходу та міжнародної спільноти у підтримці України в протистоянні російській агресії.

Та найперше, візит Байдена до Києва став потужною демонстрацією, що Україна успішно протистоїть російській агресії, а Росія зазнає стратегічної невдачі, кажуть американські посадовці.

Росію попередили перед самим візитом

За інформацією Білого дому, прямо перед візитом США також поінформували Росію про візит, «з метою уникнення можливого конфлікту» двох ядерних держав.

Можу підтвердити, що сповістили

«Ми зробили це за кілька годин до його від’їзду з метою деконфліктування. Через конфіденційний характер цих повідомлень я не буду вдаватися у те, як вони відповіли або яким був точний характер нашого повідомлення, але я можу підтвердити, що сповістили», – сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Політики в США неоднозначно відреагували на візит президента до України, який припав на День президентів у США.

Щоб візити та заяви мали повноцінне значення, за ними мають негайно йти рішучі дії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв у коментарі виданню Politico перед візитом Байдена до Польщі, і як стало відомо безпосередньо 20 лютого – і до України, що ця подорож «стане вирішальним моментом президентства Байдена».

Грем привітав візит Байдена до України, однак наголосив: «Щоб візити та заяви мали повноцінне значення, за ними мають негайно йти рішучі дії». Він закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також почати навчання українських пілотів на сучасних винищувачах і надати українцям сучасні літаки, «не лише, щоб зупинити цю війну, але і стримати наступну агресію».

«Президент відчував, що йому належить виконати важливу місію, і він дуже хотів її виконати, – підсумовують у Білому домі. – Він хотів бути впевненим, що максимально використає кожну мить. І діяв з упевненістю, що його команда безпеки змогла довести ризик до контрольованого рівня, і саме це зрештою змусило його прийняти рішення їхати».

Так потягом чи літаком?

Конкретні деталі логістики, наприклад, яким саме транспортом подорожував Байден, не розголошують, доки поїздка президента США не буде повністю завершена.

Однак голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що президент США Джо Байден прибув до Києва потягом. На що пішло 10 годин.

А потім, як можна зрозуміти зі слів Камишина, дорогою назад до Польщі Байден теж скористався потягом.

«Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто», – написав очільник «Укрзалізниці» Камишин у телеграмі.

Однак, у Варшаві Байдена зустрічали вже з літака.