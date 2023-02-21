ISW: Україна може відновити ініціативу у війні за достатньої підтримки Заходу

Україна має потенціал відновити ініціативу на полі бою в 2023 році за достатньої і своєчасної підтримки Заходу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські офіційні особи продовжують реагувати на заяви неназваних представників оборони США щодо темпів і перспектив війни у той час, як вона наближається до річної позначки. Президент України Володимир Зеленський 20 лютого заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але «не будь-якою ціною». Зеленський і міністр оборони України Олексій Резніков також наголосили, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом», – пише ISW.

Аналітики зауважують, що заяви Зеленського і Резнікова, ймовірно, є прямою відповіддю офіційним особам оборони США, які заявили Washington Post 14 лютого, що Сполучені Штати стурбовані здатністю України захистити Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції.

«ISW продовжує вважати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою притиснути російські війська на окремій ділянці фронту й розбити їх, і Зеленський, ймовірно, пом’якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб піти на обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Давно було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи тим, щоб велика кількість українських військ опинилася в оточенні, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва», – додали в ISW.

Аналітики також згадали заяву члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федора Веніславського, який 19 лютого заявив, що Росія має «всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, частково в Запорізькій області», «підтвердивши оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути і змінити хід операцій».

«Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу», – йдеться в повідомленні.

Напередодні видання Politico повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена закликає владу України не зволікати з організацією контрнаступу. Як пише Politico, багато американських офіційних представників вважають, що події на фронті зараз вступають у критичну фазу.

На їхню думку, Україні слід поквапитися з організацією контрнаступу, щоб закріпити досягнуті минулої осені успіхи. Ще один фактор – час: у Вашингтоні побоюються, що рівень підтримки, який зараз демонструють країни Європи, може через якийсь час зменшитися, і приплив західної зброї в Україну може послабшати.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ в суботу заявив, що Україна готується до «короткої війни», яка має завершитися перемогою – як таку в Києві розцінюватимуть звільнення всієї міжнародно визнаної території країни.

Зеленський виступив проти так званого заморожування конфлікту, зазначивши, що укладені в 2014 та 2015 роках Мінські угоди дали Росії час підготуватися до нападу на Україну. Деякі представники країн Заходу при цьому раніше говорили, що ці угоди дали час Україні підготуватися до відбиття агресії.

Він також підтвердив, що Україна зараз готує контрнаступ. При цьому президент допустив можливість, що українським військам доведеться відступити від Бахмута – бої за це місто на Донеччині ведуться вже понад пів року.

За словами Зеленського, Україна захищатиме місто, «але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули». «Ми воюватимемо, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов’янська, аж до кордонів Донбасу та до Дніпра, якщо зможуть», – зазначив Зеленський.

У січні низка країн Заходу, включаючи США, повідомили про готовність передати Україні танки – з прицілом на наступ. Поки що вони так і не були передані. Як пише британська газета The Times, Київ очікує, що союзники нададуть до 320 західних танків, але, за поточними оцінками, лише 50 бойових машин досягнуть лінії фронту до початку квітня. Як зазначає видання, така кількість танків навряд чи зможе вплинути на перебіг бойових дій.